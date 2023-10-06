Хавьер Паскуаль подвёл итоги победного матча «Зенита» с «Самарой»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча с «Самарой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Спасибо «Самаре» за игру. И спасибо нашим болельщикам, которые приехали из Санкт-Петербурга поддержать команду, было очень приятно их слышать на матче. Что касается матча, то мы очень хорошо начали и играли с нужной концентрацией первые 15–16 минут. После этого были определённые ошибки, которые позволили «Самаре» вернуться в игру. Но в итоге мы справились и смогли победить.

Для нас это очень важно после поражения в предыдущем матче. Но уже через несколько дней нам предстоит важная игра с ЦСКА, у которого будет больше времени на отдых. А говорить о фаворите всего сезона сейчас пока слишком рано: сезон предстоит долгий, нужно просто работать и играть», – приводит слова Паскуаля официальный сайт баскетбольного клуба «Самара».

Напомним, победа над «Самарой» со счётом 84:76 стала для «Зенита» первой в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Ранее команда из Санкт-Петербурга уступила дебютанту чемпионата екатеринбургскому «Уралмашу» со счётом 70:75.