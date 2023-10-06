Фрэнк Вогель назвал звёздных игроков «Финикса», которые проявили себя игрой в обороне

Новоиспечённый главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель отметил игру в обороне звёздных игроков команды атакующего защитника Девина Букера и лёгкого форвард Кевина Дюранта во время последней тренировки.

«Девин Букер и Кевин Дюрант были сегодня нашими лучшими защитниками. Мы действительно прилагаем много усилий и акцентируем особое внимание на игру в обороне», — рассказал Вогель во время интервью в рамках тренировочного лагеря команды.

Отметим, что недавно «Финикс» обменял центрового Деандре Эйтона в «Портленд» в результате сделки с участием трёх команд по обмену Дэмьена Лилларда из «Трэйл Блэйзерс» в «Милуоки Бакс».

Кевин Дюрант и Кармело Энтони на баскетбольном фестивале Nike: