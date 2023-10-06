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Дарко Раякович назвал игроков «Торонто», которые впечатлили его больше всего в межсезонье

Новоиспечённый главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович высоко оценил прогресс игроков канадской команды в лице лёгкого форварда Грейди Дика, разыгрывающего Маркквиса Ноуэлла, атакующего защитника Гари Трента-младшего и тяжёлого форварда Прешеса Ачиувы.

«Наши новички Грейди Дик и Маркквис Ноуэлл блистали минувшим летом. Гари Трент-младший также оттачивал своё мастерство. Могу также добавить, что игра Прешеса Ачиувы выйдет на другой уровень», — заявил Раякович во время интервью в рамках тренировочного лагеря команды.

Отметим, что в начале прошлого лета 44-летний Раякович возглавил «Торонто». Ранее специалист трудился ассистентом главного тренера в «Мемфис Гриззлиз». Раякович сменил на посту ныне главного тренера «Филадельфии Сиксерс» Ника Нёрса.

Условия игроков «Торонто» в Лас-Вегасе перед Летней лигой: