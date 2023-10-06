Видеообзор матчей стартового дня Евролиги

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5 октября начался новый сезон Евролиги. В первый день соревнований было сыграно пять матчей регулярного чемпионата.

Игровой день начался встречей сербской «Црвены Звезды» и французского АСВЕЛа. Игра завершилась победой хозяев площадки со счётом 94:73.

«Црвена Звезда» — АСВЕЛ. Евролига. Обзор матча:

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«Маккаби» из Тель-Авива был сильнее белградского «Партизана» — 96:81.

«Маккаби Тель-Авив» — «Партизан». Евролига. Обзор матча:

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«Виртус» (Болонья) на своей площадке уступил литовскому «Жальгирису» — 79:82.

«Виртус Болонья» — «Жальгирис». Евролига. Обзор матча:

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«Барселона» со счётом 91:74 победила «Анадолу Эфес».

«Барселона» — «Анадолу Эфес». Евролига. Обзор матча:

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Мюнхенская «Бавария» встречалась с другим немецким клубом, «Альбой» из Берлина. Матч закончился победой хозяев паркета со счётом 80:68.

«Бавария» — «Альба». Евролига. Обзор матча:

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