«Барселона» начала с победы, камбэк «Жальгириса». Обзор первого дня Евролиги

«Црвена Звезда» — АСВЕЛ

С самого начала встречи сербский гранд начал доказывать свой статус фаворита. Усилиями Марко Симоновича и Шабазза Напьера белградский клуб выиграл первую четверть со счётом 29:18. Вторая десятиминутка началась с вязкой игры, где никто не смог набрать ни одного очка за первые две минуты. Тем не менее разгром французской команды продолжился благодаря хорошей игре со скамейки Неманьи Недовича — 52:31 к концу первой половины.

Большой перерыв пошёл на пользу АСВЕЛу, который смог воспользоваться некоторой расслабленностью «Црвены Звезды» и выиграть третью четверть. Несмотря на усилия баскетболистов, отставание гостей перед решающим отрезком было всё ещё ощутимым — «-14». В итоге сербы не позволили французам вернуться в игру, уверенно закончив дело в четвёртой десятиминутке. Итоговый счёт — 94:73.

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Самым результативным игроком встречи стал Напьер, набравший 21 очко за 20 минут на площадке. Также стоит выделить Рокаса Гедрайтиса, отметившегося 17 очками, пятью подборами и четырьмя результативными передачами. Что касается АСВЕЛа, то хорошее выступление показал Жоффри Ловернь — 18 очков и шесть подборов.

Одним из главных факторов победы «Звезды» стала великолепная точность дальних бросков: 17 из 34 попыток (50%).

«Маккаби» Тель-Авив — «Партизан»

Первые минуты матча проходили в равной борьбе, а затем израильский клуб усилиями Лоренцо Брауна начал постепенно отрываться в счёте, что привело к уверенной победе в первой четверти — 27:16. В начале второй десятиминутки один из героев минувшего ЧМ-2023 Алекса Аврамович возглавил камбэк сербской команды — в один момент отставание сократилось до «-5». Встрепенувшись, «Маккаби» совершил свой рывок, который периодически прерывался бросками Аврамовича, набравшего за отрезок 16 очков. 55:43 к перерыву.

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После смены сторон атакующий ритм команд спал, клубы обошлись без заработанных очков в первые две минуты. Такой сценарий был выгоден израильтянам, которые продолжали уверенно контролировать ход встречи. В заключительном отрезке расстояние между клубами начало переваливать за 20 очков, затем запасные «Партизана» в концовке смогли сделать окончательный счёт более или менее приличным — 96:81 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал Аврамович с 24 очками, а лучшим в составе «Маккаби» стал Браун: 22 очка и восемь результативных передач. Одними из главных факторов победы израильтян стала работа под кольцом (34 подбора против 26 у «Партизана»), а также хороший перформанс в движении мяча (31 ассист против 18).

«Виртус» Болонья — «Жальгирис»

Безоговорочно лучшим матчем дня стала встреча «Виртуса» и «Жальгириса». Литовский клуб продемонстрировал великолепную защиту на первых минутах матча и вёл со счётом 10:2 к середине стартовой четверти, но итальянцы смогли всё перевернуть, сравнять счёт и уйти в отрыв. Болонский клуб выиграл первую десятиминутку со счётом 23:15.

Защитный характер игры продолжился и во второй четверти, но «Виртус» неумолимо продолжал наращивать преимущество. Отставание «Жальгириса» достигло пика за две минуты до большого перерыва — «-15». За этот короткий отрезок литовский клуб открыл артиллерийский залп из трёхочковых и смог вернуться в игру. Счёт по итогам первой половины — 42:37.

После смены сторон клуб из Каунаса смог быстро выравнять положение — 44:44, но итальянцы смогли уйти в ещё один большой отрыв, снова доведя разницу до «+15» за две минуты до конца третьей десятиминутки. Литовцы повторили сценарий и смогли выправить положение, уйдя на последний перерыв, уступая лишь семь очков.

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Бóльшую часть заключительного отрезка «Виртусу» удавалось сохранять отрыв в пару бросков, но за три минуты до финальной сирены Кинан Эванс смог сравнять счёт. Эванс продолжил свой великолепный перформанс, выведя свою команду вперёд со счётом 80:74 за 40 секунд до конца.

Двухочковый Торнике Шенгелии и штрафной от Марко Белинелли позволили итальянцам приблизиться на расстояние одного дальнего броска. Этот трёхочковый был доверен ветерану Белинелли, но тот смазал, тем не менее Джордан Мики смог забрать подбор в нападении и набрать два очка. Игроки «Жальгириса» своими промахами с линии штрафной оставляли шансы на камбэк, но «Виртус» не смог ими воспользоваться. 82:79 в пользу литовского клуба.

Героем встречи стал Кинан Эванс, набравший 25 очков и сделавший четыре подбора. Также стоит отметить Мики (18 очков) и Шенгелию (17). «Жальгирис» смог выиграть матч за счёт эффективности исполнения трёхочковых: 11 из 19 (57,9%).

«Барселона» — «Анадолу Эфес»

Центральный матч вечера сразу начался с упорной и равной борьбы. Первая четверть закончилась с небольшим преимуществом каталонцев со счётом 22:19. Во второй десятиминутке испанцы пытались нарастить отрыв, который доходил до «+9», но усилиями звёздного разыгрывающего Шейна Ларкина гостям удалось уйти на большой перерыв, уступая лишь шесть очков — 34:40.

После смены сторон турки активно пытались перевернуть ход встречи и неоднократно приближались вплотную к «Барселоне», но как только это происходило — испанцы тут же совершали собственный мини-рывок. Команды ушли на последний перерыв, готовясь к плотной концовке — 69:64.

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Тем не менее борьбы в заключительном отрезке не получилось. Дебютировавший в Евролиге Джабари Паркер набрал все свои 10 очков в четвёртой четверти, а Вилли Эрнангомес продолжал разрывать «краску» «Эфеса». Итоговый счёт — 91:74.

Самым результативным игроком встречи стал Эрнангомес, набравший 18 очков. В составе гостей дабл-даблом отметился Ларкин: 16 очков и 12 результативных передач. «Барселона» победила за счёт доминирования под кольцом: 76,2% реализации двухочковых бросков. Каталонцы также оказались куда сильнее на подборах: 35 против 25 у турок.

«Бавария» — «Альба»

Первая четверть немецкого дерби началась с того, что «Бавария» вышла вперёд со счётом 8:2, но «Альба» сумела тут же вернуться в игру и выиграть отрезок — 19:17. Во второй четверти продолжилось упорное противостояние, но за несколько минут до конца первой половины столичная команда осуществила рывок, в итоге уйдя отдыхать с комфортной разницей в «+8».

После смены сторон баварский клуб стал вытворять чудеса на подборах и полностью поменял ход встречи. Хозяева не только смогли сравняться по счёту в третьей четверти, но и сделать хороший задел перед заключительным отрезком — 61:51. Берлинцы ничего не смогли противопоставить габаритным игрокам «Баварии». Итоговый счёт — 80:68.

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«Бавария» смогла повторить свой рекорд в Евролиге по количеству подборов в нападении — 20. Доминирование по отскокам оказалось почти трёхкратным: 49 против 17 у «Альбы». Самым результативным игроком встречи стал Сильвен Франсиско — 17 очков. Исаак Бонга смог оформить дабл-дабл: 10 очков и 11 подборов.