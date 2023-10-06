Форвард «Зенита» Карасёв раскрыл, что сказал Паскуаль перед матчем с «Самарой»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв высказался о победе в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча завершилась со счётом 84:76. Для «Зенита» эта победа стала первой в новом сезоне. На старте соревнований игроки из Санкт-Петербурга проиграли «Уралмашу» (70:75).

«Огромное уважение «Самаре» за то, что они бились, сражались и вернулись в игру после того, как мы очень неплохо провели первые полторы четверти. Нам нельзя играть такими качелями, мы повели 19 очков, потом три-четыре потери, три-четыре ошибки — и они вернулись в игру. Вторая половина была очень напряжённой, они в какой-то момент вышли вперёд.

Хочется отдать должное нашим ребятам, после поражения в первой игре дома мы не опустили руки, собрались. Такие победы очень важны, волевые и тяжёлые, особенно в начале сезона. Это придаёт командный дух. Тренер сказал перед игрой, что сегодня главное — победить, показать результат. Главное, что победили. Теперь дальше ЦСКА, все силы и вся концентрация теперь будут направлены туда», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».