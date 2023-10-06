Сергей Быков — о форме «Локомотива-Кубань»: на долгой дистанции краснодарцы всё исправят

Бывший баскетболист ЦСКА и чемпион Европы Сергей Быков рассказал о том, что пока рано делать выводы по поводу результатов краснодарского «Локомотива-Кубань», который уступил в двух первых матчах Единой лиги ВТБ.

Отметим, что «Локомотив-Кубань» проиграл на старте Единой лиги ВТБ казанскому УНИКСу со счётом 73:91 и пермской «Парме» в овертайме — 85:87.

«Удивили ли меня поражения железнодорожников на старте сезона? Знаете, «Локо» вернётся [в борьбу]. Почему так считаю? Просто у команды есть опыт и мастерство. На долгой дистанции краснодарцы всё исправят», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив-Кубань» в прошлом сезоне занял второе место по итогам плей-офф, проиграв лишь казанскому УНИКСу в финале со счётом 1-4.