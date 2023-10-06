Сергей Быков – о титуле УНИКСа в прошлом сезоне: чувствовался чемпионский менталитет

Бывший игрок сборной России и чемпион Европы по баскетболу Сергей Быков прокомментировал чемпионство казанского УНИКСа в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ.

«Мне сложно судить, я не находился внутри казанского коллектива. Однако отмечу общее правило, объединяющее все чемпионские команды. Это, прежде всего, качественная работа всего клубного персонала. Лучи славы, как правило, достаются тренерскому штабу и игрокам команды, но я представляю, какой объем работы выполняют сотрудники, оставшиеся за кадром. Уверен, наряду со спортсменами весь клубный штат отработал очень качественно!

Говоря о спортивной составляющей победы, отмечу феномен главного тренера Велимира Перасовича. На мой взгляд, он умеет получить максимум от своих подопечных. Я смотрел финальные матчи между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань». Безусловно, чувствовался чемпионский менталитет и химия внутри УНИКСа. Теперь вам важно закрепиться на этой вершине. Ведь как говорят: «Не важно, кто забрался на гору, важно суметь там удержаться». Чего я вам и желаю!»», – приводит слова Быкова официальный сайт УНИКСа.