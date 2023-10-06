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Сергей Быков – о развитии баскетбола в Казани: УНИКС – ориентир для юных игроков

Сергей Быков – о развитии баскетбола в Казани: УНИКС – ориентир для юных игроков
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Бывший игрок сборной России и чемпион Европы по баскетболу Сергей Быков прокомментировал развитие баскетбола в Казани.

«Как развивается баскетбол в Казани на всех уровнях? Главное, что в вашем регионе есть ориентир – профессиональный баскетбольный клуб УНИКС. В минувшем сезоне казанцы впервые в своей истории стали чемпионами России и Единой лиги ВТБ, с чем я вас от души поздравляю! К сожалению, мне не удалось испытать эти эмоции в составе вашей команды (улыбается). Повторюсь, есть ориентир, и это один из главных факторов роста юных поклонников баскетбола.

В целом в любом регионе проживает большое количество юных фанатов нашего вида спорта. Тем более что Казань – спортивная столица России. У подрастающего поколения казанцев большие возможности проявить себя, дорасти до высокого уровня и испытать те ощущения, которые пережил УНИКС в минувшем чемпионате, завоевав чемпионский титул», – приводит слова Быкова официальный сайт УНИКСа.

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