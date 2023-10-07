Видеообзор матчей Евролиги за 6 октября

6 октября прошли четыре заключительных матча 1-го тура нового сезона Евролиги.
Игровой день начался встречей турецкого «Фенербахче» и итальянской «Олимпии Милан». Игра закончилась со счётом 85:82 ОТ в пользу стамбульцев.
Фенербахче — Олимпия Милан. Евролига. Обзор матча:
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В принципиальном матче двух греческих команд афинского «Панатинаикоса» и пирейского «Олимпиакоса» столичный клуб потерпел поражение — 78:88 ОТ.
Панатинаикос — Олимпиакос. Евролига. Обзор матча:
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Ещё один упорный матч прошёл между двумя испанскими клубами. «Баскония» дома проиграла «Реалу» со счётом 77:79.
Баскония — Реал Мадрид. Евролига. Обзор матча:
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В ещё одном матче «Валенсия» обыграла «Монако» со счётом 70:65.
Валенсия — Монако. Евролига. Обзор матча: