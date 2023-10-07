Аренас объяснил, почему олимпийский состав сборной США 96-го превосходит «Дрим-тим» 92-го

Двукратный участник Матчей всех звёзд Гилберт Аренас сравнил олимпийские сборные США 1992 и 1996 годов.

«Сборная 1996 года лучшая по составу. Величайшая коллекция талантов, что была собрана когда-либо. В сборной 1992 года был Майкл Джордан, Скотти Пиппен, Карл Мэлоун, Патрик Юинг, Клайд Дрекслер, Джон Стонктон, Дэвид Робинсон. Они все входили в символические сборные НБА. Слабым звеном команды были постаревшие Ларри Бёрд и Мэджик Джонсон и Крис Маллин.

А вот в «Дрим-тим 2» были Чарльз Баркли, Пенни Хардуэй, Мэлоун, Шакил О'Нил, Хаким Оладжьювон. О'Нил вообще выходил со скамейки! Хаким выходил со скамейки! Самыми слабыми там были Грант Хилл, Реджи Миллер и Митч Ричмонд. Все 12 игроков входили в символические сборные НБА», — заявил на собственном подкасте Аренас.