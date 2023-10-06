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Брайан Уиндхорст объяснил, почему сборная США не будет главным фаворитом на ОИ-2024

Брайан Уиндхорст объяснил, почему сборная США не будет главным фаворитом на ОИ-2024
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что сборная США по баскетболу не должна считаться явным фаворитом в предстоящих Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Нет, американцы не будут явными фаворитами. Конечно, претендентами они будут, но наше преимущество на международной арене практически сведено на нет. Кроме того, обязательства перед началом сезона НБА не означают, что кто-то сможет сыграть в июле следующего года.

Я просто знаю, что многие будут травмированы или вроде того. В составе будет много возрастных игроков. Джоэл Эмбиид и Леброн Джеймс условно не смогли бы сыграть минувшим летом, потому что у них были повреждения», — заявил Уиндхорст в эфире программы NBA Today.

Игрок сборной Германии пытался сбежать с трофеем чемпионата мира:

Кто может сыграть за США?
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