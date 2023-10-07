Стали известны даты всех матчей 1/16 финала Кубка России по баскетболу

В Кубке России по баскетболу утверждены даты всех матчей 1/16 финала. На этой стадии сыграют 16 команд, в каждой паре пройдут по два матча, по итогам которых определятся участники следующего раунда. Лишь после этого в борьбу за трофей вступят восемь клубов Единой лиги ВТБ.
Расписание 1/16 финала Кубка России
10 октября:
БАРС-РГЭУ — «Тамбов»;
«Металлург» — «Университет-Югра»;
БК «Московский» — ЦСКА-2.
11 октября:
«Барнаул» — «Темп-СУМЗ»;
«Челбаскет» — «Иркут»;
«Купол-Родники» — «Новосибирск».
12 октября:
«Чебоксарские Ястребы» — «Динамо» Владивосток.
30 октября:
«Университет-Югра» — «Металлург».
31 октября:
«Динамо» Владивосток — «Чебоксарские Ястребы».
1 ноября:
«Темп-СУМЗ» — «Барнаул»;
«Тамбов» — БАРС-РГЭУ;
«Иркут» — «Челбаскет»;
«Химки» — «Русичи»;
ЦСКА-2 — БК «Московский»;
«Новосибирск» — «Купол-Родники».