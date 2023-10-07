Разыгрывающий ЦСКА — о поражении «Зенита» от «Уралмаша»: меня это не сильно удивило

Разыгрывающий московского ЦСКА Антон Карданахишвили поделился мнением о поражении санкт-петербургского «Зенита» от екатеринбургского «Уралмаша» (70:75) на старте регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Удивило ли поражение «Зенита» от «Уралмаша»? В целом, конечно, да, но «Уралмаш» ещё во время предсезонной подготовки показал, что готов зайти в лигу как сильная команда. И, думаю, они преподнесут немало сюрпризов. Они в предсезонке и нас тоже обыграли. Так что поражение петербуржцев в той встрече удивило, но я не могу сказать, что сильно. К тому же в следующем матче они уже обыграли «Самару», – приводит слова Карданахишвили «Матч ТВ».

Напомним, 8 октября (16:00 мск) «Зенит» на домашней арене сыграет с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.