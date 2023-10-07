Звезда «Мемфиса» Джа Морант сыграл в баскетбол с детьми

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант сыграл в баскетбол с детьми.

Джа Морант играет в баскетбол с детьми

Напомним, НБА дисквалифицировала игрока из-за демонстрации огнестрельного оружия во время трансляции в социальной сети. Согласно контракту, в следующем сезоне Моранту гарантирована максимальная зарплата в размере $ 33 млн. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте 2023 года Джа заметили в ночном клубе, когда он также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей. Сейчас его наказание увеличили в три раза.

Из-за пропущенных матчей баскетболист недополучит минимум $ 7,6 млн. Каждая пропущенная игра обойдётся Моранту в $ 304 545.