Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда «Мемфиса» Джа Морант сыграл в баскетбол с детьми

Звезда «Мемфиса» Джа Морант сыграл в баскетбол с детьми
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант сыграл в баскетбол с детьми.

Джа Морант играет в баскетбол с детьми

Напомним, НБА дисквалифицировала игрока из-за демонстрации огнестрельного оружия во время трансляции в социальной сети. Согласно контракту, в следующем сезоне Моранту гарантирована максимальная зарплата в размере $ 33 млн. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте 2023 года Джа заметили в ночном клубе, когда он также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей. Сейчас его наказание увеличили в три раза.

Из-за пропущенных матчей баскетболист недополучит минимум $ 7,6 млн. Каждая пропущенная игра обойдётся Моранту в $ 304 545.

Материалы по теме
Дэнни Грин: людям нравится сравнивать Джа Моранта и Деррика Роуза
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android