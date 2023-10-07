Ватутин: баскетбол оказался очень мало импортозамещённой историей

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос, как армейский клуб обходится без Евролиги.

«Нас ждёт уже второй полноценный сезон без еврокубков. Мы год назад говорили, что всё это очень непросто было воспринимать. Сейчас адаптировались, но есть масса сложностей. Баскетбол как вид спорта оказался очень мало импортозамещённой историей. Я говорю о технических составляющих, это кроссовки, форма, мячи, баскетбольные щиты, кольца, паркет, система статистики, всё, что связано с реабилитацией, восстановлением игроков. Производится это всё пока не в России. С этим есть определённые проблемы», — сказал Ватутин в интервью «КП-Спорт».

Ранее Андрей Ватутин прокомментировал возможность возвращения российских клубов в Евролигу.