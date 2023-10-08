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Жонатан Куминга совершил обидную потерю, отдав «передачу» Стефену Карри

Жонатан Куминга совершил обидную потерю, отдав «передачу» Стефену Карри
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт — 89:80 в пользу хозяев.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
4-я четверть
95 : 83
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Podziemski, Пол, Муди, Луни, Williams, Томпсон, Гаруба, Робинсон, Шарич, Davis, Уиггинс, Quinones, Карри, Johnson, Jackson-Davis, Гэй
Лос-Анджелес Лейкерс: Hood-Schifino, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Реддиш, Винсент, Кристи, Хэйс, Принс, Castleton, Fudge, Baugh, Пиппен Мл., Lewis, Valerio-Bodon, Хатимура, Вуд, Hodge

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Жонатан Куминга, работая под кольцом, отдал передачу звёздному разыгрывающему Стефену Карри, который на тот момент не принимал участия в игре.

Видео можно посмотреть на канале MrTornado3700 — LAKESHOW LAKERS! в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем розыгрыше плей-офф 21-летний Куминга принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 3,4 очка, 0,9 подбора и 0,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,2, трёхочковых — 42,9.

Стефен — в списке:
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