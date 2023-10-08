Жонатан Куминга совершил обидную потерю, отдав «передачу» Стефену Карри

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт — 89:80 в пользу хозяев.

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Жонатан Куминга, работая под кольцом, отдал передачу звёздному разыгрывающему Стефену Карри, который на тот момент не принимал участия в игре.

Видео можно посмотреть на канале MrTornado3700 — LAKESHOW LAKERS! в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем розыгрыше плей-офф 21-летний Куминга принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 3,4 очка, 0,9 подбора и 0,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,2, трёхочковых — 42,9.