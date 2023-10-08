Крис Пол отреагировал на поведение болельщиков «Голден Стэйт», когда он покидал площадку

Новоиспечённый разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол после матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:108) оценил реакцию болельщиков клуба из Сан-Франциско на появление ветерана на площадке.

«Было приятно слышать то, как болельщики «Голден Стэйт» радовались за меня, когда я уходил на замену (смеётся)», — заявил Пол, убегая в подтрибунное помещение.

Отметим, что Крис Пол начал игру в качестве игрока стартового состава и провёл на площадке в общей сложности 13 минут. Ветеран отметился шестью набранными очками (2 из 4 с игры, 2 из 2 — штрафные), пятью передачами и четырьмя подборами.

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию: