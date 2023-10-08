Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Крис Пол отреагировал на поведение болельщиков «Голден Стэйт», когда он покидал площадку

Крис Пол отреагировал на поведение болельщиков «Голден Стэйт», когда он покидал площадку
Комментарии

Новоиспечённый разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол после матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:108) оценил реакцию болельщиков клуба из Сан-Франциско на появление ветерана на площадке.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
125 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 13, Куминга - 12, Томпсон - 10, Podziemski - 9, Робинсон - 8, Карри - 8, Пол - 6, Шарич - 6, Уиггинс - 6, Williams - 5, Johnson - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Гэй - 4, Davis - 2, Гаруба, Quinones, Jackson-Davis
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 15, Дэвис - 15, Хатимура - 12, Кристи - 10, Hood-Schifino - 7, Винсент - 7, Вандербилт - 6, Lewis - 5, Вуд - 5, Hodge - 5, Хэйс - 4, Castleton - 3, Принс - 2, Fudge - 2, Реддиш, Baugh, Пиппен Мл., Valerio-Bodon

«Было приятно слышать то, как болельщики «Голден Стэйт» радовались за меня, когда я уходил на замену (смеётся)», — заявил Пол, убегая в подтрибунное помещение.

Отметим, что Крис Пол начал игру в качестве игрока стартового состава и провёл на площадке в общей сложности 13 минут. Ветеран отметился шестью набранными очками (2 из 4 с игры, 2 из 2 — штрафные), пятью передачами и четырьмя подборами.

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию:

Уроки истории:
«Оклахома Хорнетс» — что это было? Ураган «Катрина» и первый год Криса Пола в НБА
«Оклахома Хорнетс» — что это было? Ураган «Катрина» и первый год Криса Пола в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android