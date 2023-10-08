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Кавай Леонард — о Расселле Уэстбруке: от него исходит хорошая энергия. Мне он нравится

Кавай Леонард — о Расселле Уэстбруке: от него исходит хорошая энергия. Мне он нравится
Расселл Уэстбрук
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард поделился мнением о разыгрывающем «парусников» Расселе Уэстбруке перед стартом нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я общаюсь с Расселом почти всю свою жизнь… Знаю его предысторию о том, как он попал в баскетбол. Просто постепенно подружились, находясь в Лос-Анджелесе. Хороший чувак. От него исходит хорошая энергия. Мне он нравится», — приводит слова Леонарда аккаунт NBA Buzz в социальных сетях.

Напомним, в феврале 2023 года «Юта Джаз» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна. Вскоре команда отчислила игрока. В конце февраля Расселл перешёл в «Клипперс». Сейчас игроку 34 года.

Индивидуальная тренировка Расселла Уэстбрука:

Мнение Уэстбрука о предстоящем сезоне:
Расселл Уэстбрук ответил на вопрос об ожиданиях от нового сезона НБА
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