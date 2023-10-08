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«Стив Керр не умеет тренировать». Лавар Болл — о тренере «Голден Стэйт» и сборной США

«Стив Керр не умеет тренировать». Лавар Болл — о тренере «Голден Стэйт» и сборной США
Стив Керр
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Шоумен Лавар Болл, который является отцом баскетболиста «Чикаго Буллз» Лонзо Болла, раскритиковал главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу Стива Керра.

«Стив Керр не умеет тренировать. Всё просто потому, что у меня есть своё мнение, и я знаю, что происходит, и я знаю, как смотреть на вещи. Получили ли мы медаль? Кто был тренером? Мы не получили никакой медали. Я ненавижу всё время быть правым, чёрт возьми», — сказал Лавар Болл на YouTube канале VladTV.

Напомним, «Голден Стэйт» во главе с Керром выиграл четыре чемпионства за последние 10 лет.

Отметим, что сборная США во главе с Керром отлично провела групповой этап на чемпионате мира по баскетболу — 2023. Но в плей-офф уступила будущему чемпиону Германии со счётом 111:113. К тому же команда проиграла в борьбе за бронзовые медали от рук сборной Канады (118:127).

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