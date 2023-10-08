Баскетболисты «Хапоэля» Холланд и Ангола описали ужасы военных действий в Израиле

Баскетболисты «Хапоэля Тель-Авив», который выступает в Еврокубке, Брайан Ангола и Джон Холланд рассказали о пережитом опыте во время боевых действий на территории Израиля.

Отметим, что утром 7 сентября группировка ХАМАС (палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа. — Прим. «Чемпионата») атаковала Израиль, нанеся массированный ракетный удар по различным городам. В результате этого погибло множество людей. Израиль объявил о начале полномасштабной войны и начал мобилизационные действия на территории страны.

«Я сейчас в Израиле. Только что прогремело несколько взрывов, и это довольно безумно. У нас была куча предупреждений о бомбоубежищах. Если вы посмотрите на улицы, прямо сейчас там довольно пусто, за исключением нескольких человек. Но да, вы можете слышать взрывы, вы можете немного почувствовать бомбы, некоторые из них… Это довольно жутко, я не буду вам лгать», — сообщил Холланд в своей социальной сети.

«Спасибо всем за все сообщения, которые я получал весь день. Слава Богу, с нами все в порядке, но ситуация действительно тяжелая и сумасшедшая. Оставайтесь в безопасности. Я молюсь за народ Израиля», — сообщил Ангола в своей социальной сети.