«Партизан» предложил «Маккаби» из Израиля арену для тренировок и проведения матчей

Президент сербского «Партизана» Остоя Мияйлович предложил тель-авивскому «Маккаби» перевести свою команду в Сербию и полностью использовать «Штарк арену» для тренировок и матчей в Евролиге.

«В трудные времена я хочу сказать, что у «Маккаби» в Сербии есть искренний друг, который готов предложить ему новый временный дом с искренним приёмом в Белграде. Несмотря на все события, спортсмены должны продолжать свою деятельность и представлять свой клуб и страну наилучшим образом. Их роль — быть ярким пятном в мрачные дни для своего народа.

Если ваш клуб будет вынужден проводить матчи за пределами своей страны, «Партизан» готов предоставить тренировочный зал, жилые помещения и зал для проведения матчей. За последние 40 лет «Маккаби» и «Партизан» были большими соперниками на поле, но все наши поединки всегда заканчивались поздравлениями и искренним рукопожатием, с большим уважением.

К сожалению, на протяжении всей истории «Партизана» мы сталкивались с ситуацией, когда нас заставляли играть вне дома. Для всего вышесказанного, как жест дружбы и благодарности за все великие моменты в общей истории, мы готовы быть вашими хозяевами. Дружба между нашими народами велика, и мы как клуб считаем этот шаг логичным», — говорится в заявлении президента Мияйловича на официальном сайте «Партизана».