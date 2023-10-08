Главный тренер «Енисея» прокомментировал первую победу команды в новом сезоне Лиги ВТБ

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Минском» (73:64), которая стала первой для команды в этом сезоне.

«В первую очередь это был сложный матч, причём не только с точки зрения уровня команды соперника, которая хороша, но с точки зрения того, что на данный момент мы ещё находимся не в самых оптимальных кондициях. На мой взгляд, мы не готовы показывать хорошую командную стабильную игру на протяжении всех 40 минут. Вы могли видеть сегодня, как в первой четверти мы начали с хорошим контролем в защите, хорошо атаковали и контролировать результат.

К сожалению, со второй четверти наша игра в обороне ослабла. Можно даже сказать, что она стала слишком мягкой, что позволило соперникам забивать больше и в особенности много лёгких очков.

Однако самое главное для нас сейчас — это победа. Очень рады, что смогли добиться её в концовке. Пусть и при неидеальной игре. Сейчас мы будем развивать свою игру, чтобы в дальнейшем добиваться больше побед, играть с большим качеством и радовать наших болельщиков», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги ВТБ.