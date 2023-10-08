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Американский новичок ЦСКА прокомментировал победу в матче с «Зенитом»

Американский новичок ЦСКА прокомментировал победу в матче с «Зенитом»
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Американский защитник ЦСКА Мело Тримбл дал комментарий по поводу победы в матче с «Зенитом» (80:76).

«Очень рад, что провели такую хорошую игру. Любая победа на площадке соперника — хороший результат. Провели достойную игру, хорошо сражались.

Ещё до перехода в ЦСКА был знаком с главным тренером команды. Часть предсезонной подготовки пропустил, но хорошо влился в команду после. Сейчас только начало сезона. Рад, что являюсь частью ЦСКА», — приводит слова Тримбла «Матч ТВ».

Подопечные Эмила Райковича после этой победы возглавили турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, одержав три победы в трёх матчах. «Зенит» имеет в своём активе одну победу при двух поражениях.

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