Вергун отреагировал на второе поражение «Минска» в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун высказался по поводу поражения в матче с «Енисеем».
«Поздравляю «Енисей» с победой. Я понимаю, насколько важно иметь какой-то положительный импульс, особенно в первой домашней игре. Мы допустили слишком много очков второго шанса, это наша большая проблема – полное отсутствие игры внутри, и какой матч подряд мы это повторяем. 16 потерь тоже, наверное, немножко нас выбивали в ключевые моменты, когда мы подтягивались. Хотелось бы добиться более качественной атаки и порядка. Именно этого нам не хватило в концовке, чтобы зацепиться за игру», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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