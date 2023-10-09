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Зайон Уильямсон исполнил уиндмилл-данк во время открытой тренировки «Нью-Орлеана»

Звёздный тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон во время открытой тренировки команды стал автором эффектного момента. Во время разминки Уильямсон исполнил уиндмилл-данк с разбега. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

В 29 играх регулярного сезона-2022/2023 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 23-летний Уильямсон в среднем набирал 26 очков, совершал семь подборов и отдавал 4,6 передачи.

Отметим, что действующий контракт баскетболиста ($ 44,88 млн) рассчитан до конца сезона-2027/2028. Летом 2028 года Зайон может стать неограниченно свободным агентом. Ранее североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания высказался об Уильямсоне.