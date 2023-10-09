Сборная США не станет приглашать всех звёзд, которые изъявили желание выступить на ОИ-2024

Некоторые звёзды, недавно объявившие о своём намерении выступать за сборную США, не получат приглашений в команду для участия на Олимпиаде-2024, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира — 2023 сборная США заняла четвёртое место. Команду часто критиковали из-за того, что в её состав практически не входили звёздные игроки.

После этого многие звёздные игроки НБА объявили о том, что они хотят сыграть за национальную команду на предстоящих Олимпийских играх в Париже, которые состоятся в 2024 году. В их число вошли такие баскетболисты как Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Девин Букер, Демар Дерозан и Джоэл Эмбиид.