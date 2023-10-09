Сборная США пытается уговорить Джру Холидэя вернуться в команду для участия на ОИ-2024

Баскетбольная команда США активно добивается возвращения в состав сборной США на Олимпийские игры 2024 года в Париже защитника «Бостон Селтикс» Джру Холидэя, сообщает ESPN.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира — 2023 сборная США заняла четвёртое место. Команду часто критиковали из-за того, что в её состав практически не входили звёздные игроки.

В минувшем межсезонье Холидэй перебрался в «Бостон Селтикс».

«Бостон» выменял опытного защитника Холидэя, закрыв позицию разыгрывающего после того, как расстался с Маркусом Смартом. За игрока «Селтикс» отдали Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса, драфт-пик первого раунда в 2024 году и драфт-пик первого раунда 2029 года.