Сборная США пытается уговорить Джру Холидэя вернуться в команду для участия на ОИ-2024
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Баскетбольная команда США активно добивается возвращения в состав сборной США на Олимпийские игры 2024 года в Париже защитника «Бостон Селтикс» Джру Холидэя, сообщает ESPN.
Напомним, на прошедшем чемпионате мира — 2023 сборная США заняла четвёртое место. Команду часто критиковали из-за того, что в её состав практически не входили звёздные игроки.
В минувшем межсезонье Холидэй перебрался в «Бостон Селтикс».
«Бостон» выменял опытного защитника Холидэя, закрыв позицию разыгрывающего после того, как расстался с Маркусом Смартом. За игрока «Селтикс» отдали Малкольма Брогдона, Роберта Уильямса, драфт-пик первого раунда в 2024 году и драфт-пик первого раунда 2029 года.
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