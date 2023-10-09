Кристапс Порзингис: для всех в НБА будет большой проблемой обороняться против меня

Новоиспечённый тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис после первой игры в составе команды сделал предупреждение всем командам НБА. Порзингис набрал 17 очков в предсезонном матче с «Филадельфией Сиксерс» (114:106).

«Я думаю, что для других команд будет большой проблемой обороняться против меня в пик-н-ролле с этими ребятами. Мы можем просто играть друг с другом. Передачи, бэкдор, всё это. Я думаю, что просто очень, очень трудно защищаться, и во многих случаях мои партнёры по команде привлекают столько внимания, что это открывает игру для меня самого», — приводит слова Порзингиса Clutch Points.

Регулярный чемпионат пройдёт с 25 октября по 14 апреля. В его рамках будет сыграно 1230 матчей. В первой игре регулярного сезона в Денвере 25 октября встретятся «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».