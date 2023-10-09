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Брэндон Ингрэм считает, что его неправильно использовали в сборной США

Брэндон Ингрэм считает, что его неправильно использовали в сборной США
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Бывший игрок НБА Вилли Грин рассказал о том, что звёздный лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм был недоволен своей ролью в составе сборной США на чемпионате мира по баскетболу — 2023.

«Мы все смотрели эти игры на чемпионате мира. Я уверен, что команда была разочарована… Брэндон считает, что его можно было использовать лучше», — приводит слова Грина Fadeaway World.

В минувшем регулярном сезоне 26-летний Ингрэм принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 24,7 очка, делая 5,8 передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,4, трёхочковых — 39.

Ранее стало известно, что лёгкий форвард не станет подписывать соглашение с «Нью-Орлеаном» в это межсезонье. Отмечается, что Ингрэм, предположительно, будет вести переговоры с клубом следующим летом.

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