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Александар Везенков сравнил Евролигу и НБА после дебюта за «Сакраменто»

Александар Везенков сравнил Евролигу и НБА после дебюта за «Сакраменто»
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MVP Евролиги 2022 года Александар Везенков сравнил главный европейский турнир с НБА после дебютного матча за «Сакраменто Кингз».

В первой предсезонной игре его команда уступила «Торонто Рэпторс» (99:112).

«Совершенно разные игры, в каждой есть своя прелесть», — приводит слова Везенкова Eurohoops.

Новоиспечённый тяжёлый форвард «Сакраменто» Александар Везенков набрал первые очки в составе калифорнийского клуба. В середине третьей четверти Везенков сделал точный бросок из-за дуги после передачи украинского центрового Алексея Леня.

Везенков перешёл в «Кингз» в минувшем межсезонье. Соглашение рассчитано на три года, а общая сумма сделки составит $ 20 млн. Отметим, что в прошлом сезоне форвард стал MVP Евролиги в составе «Олимпиакоса».

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