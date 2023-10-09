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Единая лига ВТБ показала красочный репортаж с матча «Зенит» — ЦСКА

Единая лига ВТБ показала красочный репортаж с матча «Зенит» — ЦСКА
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Единая лига ВТБ представила репортаж с матча между санкт-петербургским «Зенитом» и ЦСКА (76:80).

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео доступно на YouTube-канале Единая Лига ВТБ.

Стоит отметить, что армейцы лидировали в счёте практически на протяжении всего матча.

Самым результативным игроком встречи стал Томас Эртель, который записал в свой актив 27 очков. В составе ЦСКА отметился Каспер Уэйр — 17 очков.

Подопечные Эмила Райковича после этой победы возглавили турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, одержав три победы в трёх матчах. «Зенит» имеет в своём активе одну победу при двух поражениях.

Следующий матч петербуржцы проведут на выезде. 14 октября команда сыграет с «Астаной». ЦСКА 15 октября на своей площадке примет «Парма-Пари».

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