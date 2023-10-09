«Мысли совсем не о баскетболе». Израильские игроки не хотят покидать страну и свои семьи

Израильские баскетбольные клубы, участвующие в европейских соревнованиях, перевозят своих игроков и персонал в другие страны, чтобы готовиться к матчам в безопасной обстановке. При этом, в первую очередь, Израиль покидают иностранные игроки, а местные баскетболисты неохотно уезжают из страны, так как не желают расставаться с семьями.

«Уехать и оставить всю семью в такой ситуации, исчезнув на несколько недель — непросто». Мысли совсем не о баскетболе. Лучше потерпеть ещё несколько дней», — приводит слова неназванного игрока «Хапоэля» из Тель-Авива Basket News со ссылкой на Walla Sport.

Ранее стало известно, что «Маккаби» в целях безопасности отправил своих игроков на Кипр и будет готовиться там к матчам Евролиги.