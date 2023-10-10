Тренер «Руны»: с каждой победой всё увереннее смотрим вперёд, мы станем отличной командой

Главный тренер московской «Руны» Эртугрул Эрдоган подвёл итоги победного матча Единой лиги ВТБ с «Самарой» (85:74).

«У нас было не так много времени после прошлой игры. Конечно, я очень рад, что мы смогли выиграть. С каждой новой победой мы всё увереннее смотрим в будущее. Эта игра нам очень дорого стоила, два игрока получили травмы.

Не могу упрекнуть игроков в желании или сыгранности, но меня волнует ситуация с большим количеством потерь и подборов в нападении. Даже если бы мы лучше смотрелись в этих компонентах, чем соперник. Мы выиграли всего несколько очков, и это важная победа для нас.

Мы пытаемся выстроить победную культуру, особенно дома. И мы должны дать понять каждому сопернику: «Это наша домашняя арена, и мы будем играть жёстко». Я не знаю, выиграем мы или проиграем, но я уверен, что мы будем выкладываться на сто процентов в каждом матче. Это очень важно для меня. Конечно, здорово, что мы идём без поражений, но главное – сейчас у нас отличная команда. Я очень рад и горжусь своими игроками.

В чём команда прибавила по сравнению с прошлым матчем? Мы стали быстрее двигать мяч в нападении. Это означает, что мы ценим наших игроков, которые находятся в открытых позициях. Это очень важно в баскетболе. Я верю, что мы должны прогрессировать даже не с каждым матчем, а с каждым днём. Что касается защиты, мы также сделали большой шаг вперёд. «Самара» – классная команда, это крепкий соперник. Именно поэтому они сегодня боролись до конца.

Так что я могу сказать, что мы здорово прибавили. Конечно, нам нужно лучше действовать на подборе и не допускать потери в простых ситуациях. Но причина этих ошибок в том, что мы – новая команда. Мы собрали полный состав только 11 сентября, это необычная ситуация. Нужно отдать должное игрокам. Я верю, что в будущем у нас будет больше возможностей и мы станем отличной командой. Но в первую очередь, нам нужно избегать травм», — приводит слова Эрдогана сайт клуба.