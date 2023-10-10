Демар Дерозан и «Чикаго» обсудили возможное продление контракта

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Чикаго Буллз» Демар Дерозан провёл с руководством клуба предварительные переговоры по поводу продления контракта. Об этом сообщает обозреватель ESPN Джамал Коллиер в своих социальных сетях.

Отметим, что действующий контракт 34-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024, за который он заработает $ 28,6 млн. Летом 2024 года лёгкий форвард станет неограниченно свободным агентом. Баскетболист выступает за «Чикаго» с 2021 года.

В минувшем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дерозан принял участие в 74 матчах, набирая в среднем 24,5 очка, делая 5,1 передачи и 4,6 подбора при 50,4% реализации бросков с игры, 32,4% — трёхочковых.