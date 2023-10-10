Холмгрен отреагировал на первый матч против Вембаньямы в НБА

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен, выбранный под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года, высказался по поводу первой встречи против Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио Спёрс».

«Я чувствую, что Виктор и я сделали хорошую работу: это не шоу Вика против Чета. То был матч «Тандер» — «Спёрс», и для него он был именно таким. И я уверен, что Виктор чувствовал то же самое», — сказал Холмгрен после матча.

Напомним, сегодня, 10 октября, в городе Оклахома-Сити (США) на арена «Чизпик Энерджи-Арена» состоялся очередной предсезонный матч между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу одержали хозяева со счётом 122:121.

Главным событием матча стала первая предсезонная игра для новоиспечённого французского центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы. Он стал самым результативным игроком команды, набрав 20 очков. Он реализовал 8 из 13 бросков, в том числе два из пяти трёхочковых. К очкам игрок также прибавил пять подборов. На площадке француз провёл 19 минут.

В составе «Оклахомы» ярче всех себя проявил другой молодой игрок — центровой Чет Холмгрен. Он оказался очень близок к дабл-даблу: 21 очко и девять подборов.