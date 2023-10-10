«Барселона» за прошлый сезон понесла финансовый ущерб в размере € 56,6 млн

В прошлом сезоне «Барселона» понесла финансовые потери в размере 56,6 млн. Об этом сообщает каталонское издание 2Playbook.

Управляя сложными ситуациями в баскетбольном подразделении легендарного клуба, «Барселона» рассчитывала на экономический ущерб до сезона-2022/2023 — около € 28 млн. Однако общая сумма превзошла первоначальные прогнозы на 88%.

Расторжение контрактов с Шарунасом Ясикявичюсом, Николой Миротичем и Кори Хиггинсом усугубило плохую ситуацию. Общая стоимость этих решений составила € 25,27 млн.

На сезон-2023/2024 прогнозируемые потери составят € 13,77 млн. Снижение бюджета сезона на зарплату игроков до € 30 млн стало первым шагом, о котором публично рассказал президент команды Жоан Лапорта.