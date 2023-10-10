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Корстин — о дебюте «Руны»: приятно, когда новички соответствуют уровню Единой лиги ВТБ

Корстин — о дебюте «Руны»: приятно, когда новички соответствуют уровню Единой лиги ВТБ
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала старт «Руны» в новом для себя турнире. Накануне московская команда одержала третью победу подряд, обыграв «Самару» (85:74).

«Как оцениваю дебют «Руны» в Единой лиге ВТБ? Дебют очень удачный, очень бодро команда смотрится, у них хороший настрой. Конечно, приятно, когда новички соответствуют уровню Единой лиги ВТБ. Остаётся только пожелать им удачи.

Есть ли у команды шансы на плей-офф? Думаю, что все шансы в руках клуба, всё возможно. Сезон только начинается, поэтому такая возможность есть, но нужно очень мощно провести первую часть сезона», — приводит слова Корстин пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующем туре «Руна» на своей площадке встретится с «Нижним Новгородом» 15 октября.

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