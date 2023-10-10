Еврокубок: результаты матчей 10 октября, турнирная таблица

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Сегодня, 10 октября, состоялись четыре матча в рамках Еврокубка.

Отметим, что «Бешикаташ», совсем недавно принимавший участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ, «Лондон Лайонс» и «Бурк» добыли вторые победы подряд на старте группового этапа турнира. Литовский «Лиеткабелис» одержал первую победу в новом сезоне.

Еврокубок, результаты матчей 10 октября:

«Лиеткабелис» (Литва) — «Арис» (Греция) — 84:74;

«Бешикташ» (Турция) — «Прометей» (Украина) — 92:70;

«Гамбург Тауэрс» (Германия) — «Лондон Лайонс» (Великобритания) — 94:100;

«Доломити Энергия» (Италия) — «Бурк» (Франция) — 72:79.

Напомним, действующим победителем Еврокубка является испанский клуб «Гран Канария», который обыграл в финале турецкий «Тюрк Телеком» со счётом 71:67.