Лука Дончич оценил трёхочковое попадание Кампаццо в концовке матча «Реал» — «Даллас»

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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в выставочном матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с мадридским «Реалом».

Примечательно, что за 12 секунд до конца основного времени при счёте 124:120 разыгрывающий хозяев Факундо Кампаццо реализовал трёхочковый бросок, сделав счёт 127:120. Лука Дончич с улыбкой отреагировал на попадание аргентинского баскетболиста.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дончич провёл в общей сложности лишь пять минут на площадке. За этот период словенский разыгрывающий отметился девятью набранными очками (3 из 6 с игры, 3 из 5 — трёхочковые) и одной результативной передачей.