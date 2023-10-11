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Лука Дончич оценил трёхочковое попадание Кампаццо в концовке матча «Реал» — «Даллас»

Лука Дончич оценил трёхочковое попадание Кампаццо в концовке матча «Реал» — «Даллас»
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в выставочном матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с мадридским «Реалом».

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
10 октября 2023, вторник. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
127 : 123
Даллас Маверикс
Даллас

Примечательно, что за 12 секунд до конца основного времени при счёте 124:120 разыгрывающий хозяев Факундо Кампаццо реализовал трёхочковый бросок, сделав счёт 127:120. Лука Дончич с улыбкой отреагировал на попадание аргентинского баскетболиста.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дончич провёл в общей сложности лишь пять минут на площадке. За этот период словенский разыгрывающий отметился девятью набранными очками (3 из 6 с игры, 3 из 5 — трёхочковые) и одной результативной передачей.

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