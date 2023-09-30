Дончич заставил тренера «Далласа» вспомнить легендарный момент с Джорданом. Схожести есть!

Правда, у Луки — не финальная серия НБА. До неё ещё далеко.

Звёздный разыгрывающий Лука Дончич и «Даллас Маверикс» уже активно готовятся к предстоящему сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Традиционно клубы проведут предсезонные игры, а клуб из Техаса и вовсе отправится за пределы Соединённых Штатов Америки (США), где проведёт ряд встреч.

Во время одной из последних тренировок «Далласа» произошёл курьёзный случай с участием словенского баскетболиста и ассистента главного тренера Даррелла Армстронга. Так, Дончич и Армстронг, по всей видимости, решили сыграть один на один. Результат первого владения вряд ли порадовал ассистента — за его падением наблюдал практически каждый присутствующий на тренировочной базе команды.

Лука Дончич сыграл один на один с ассистентом главного тренера:

Ничего серьёзного на самом деле не произошло, тем не менее продолжение истории вылилось в социальных сетях. Армстронг разместил видео, которое напомнило всем о том, как Майкл Джордан переиграл Брайона Расселла из «Юты Джаз» в шестой игре финала плей-офф НБА 1998 года — да, тот самый легендарный бросок Его Воздушества, который принёс ему и «Чикаго Буллз» шестой титул.

«Брайон Расселл, я знаю, что ты чувствуешь сейчас, когда Джордан подтолкнул тебя перед тем самым победным броском», — отреагировал Армстронг в своих социальных сетях на эпизод с Лукой Дончичем.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Что касается «Маверикс», то от подопечных Джейсона Кидда ждут как минимум попадания в плей-офф и прохождения во второй раунд. В межсезонье «Даллас» приобрёл Гранта Уильямса, вернул Сета Карри и, самое важное, продлил контракт с другим звёздным разыгрывающим Кайри Ирвингом.

Помимо этого, «бродяги» подписали или продлили контракты со следующими игроками: Маркиф Моррис, Деррик Джонс-младший, Оливье-Максенс Проспер (драфт НБА — 2023), Данте Экзам, Дуайт Пауэлл и Дерек Лайвли (драфт НБА — 2023).

В прошлом сезон «Даллас» не принял участия в розыгрыше плей-офф, заняв в Западной конференции итоговое 11-е место с 38 победами при 44 поражениях. Повторение подобного результата будет точно недопустимым результатом, да и вопросы по игре в защите наверняка остаются открытыми к предстоящему регулярному чемпионату.