Скончался Брэндон Мэлоун — ассистент Чака Дейли в «Детройте» и отец тренера «Денвера»

Стало известно, что именитый тренер, проработавший в НБА 28 лет, Брэндон Мэлоун скончался в возрасте 81 года. «Денвер Наггетс», главный тренер которого является сыном Брэндона, опубликовал сообщение в память о заслуженном наставнике.

«С невероятной грустью мы сообщаем о том, что многолетний тренер НБА Брэндон Мэлоун скончался. Он имеет особое значение для нашей организации и навсегда будет частью нашей истории.

Брэндон Мэлоун был замечательным человеком, который оставил великое наследие в мире баскетбола, но больше всего он запомнится, как замечательный муж, отец, сын и дедушка, которым он был, запомнится тем, какое неизгладимое влияние он оказал на своих друзей, на свою семью, на своих коллег, которым повезло знать его.

Мы приносим соболезнования всей семье Мэлоунов и всем, кого он любил, кто почувствовал сегодня его утрату», — говорится в официальном сообщении клуба.