Названа реальная причина, по которой Лука Дончич сыграл всего 5 минут в матче с «Реалом»

Стало известно, почему «Даллас Маверикс» дал всего пять минут игрового времени звёздному разыгрывающему Луке Дончичу в товарищеском матче с «Реалом». Это произошло из-за растяжения левой икроножной мышцы баскетболиста.

Дончич очень хотел сыграть больше, но в «Далласе» установили этот лимит, чтобы быть предельно осторожными. Сам словенец сказал о том, что его травма не носит серьёзный характер. Встреча проходила в Мадриде и завершилась победой испанской команды со счётом 127:123.

Отметим, что в начале заключительной четверти преимущество команды из Национальной баскетбольной ассоциации составляло 12 очков, но хозяева смогли переломить ход встречи в самой концовке.

Напомним, предсезонный матч между командами приурочен к 35-летнему юбилею первых матчей клубов Национальной баскетбольной ассоциации в Испании, которые прошли в 1988 году.