Игроки «Панатинаикоса» провели около восьми часов в тренировочном центре после победы

Главный тренер афинского «Панатинаикоса» Эргин Атаман остался недоволен действиями команды в победном матче с «Марусси» (82:71) в греческой лиге. На следующий день после игры наставник устроил длительную тренировку.

«Мы играли ужасно. Игра некоторых наших баскетболистов была ужасной. Сейчас мы будем много говорить, и нам необходимо как следует работать», — сказал Атаман после матча.

Как сообщает Георгиос Заккас из SDNA, игроки «Панатинаикоса» на следующий день прибыли на арену OAKA в полдень. В 12:30 началась видеосессия, продолжавшаяся до 17:00, в ходе которой Атаман комментировал каждое решение игроков и отмечал, что он хочет видеть от них в своей системе.

Затем до 18:00 игроки выполняли свои обязанности перед одним из главных спонсоров команды — компанией OPAP. Сразу после этого состоялась двухчасовая тренировка команды. Таким образом, в общей сложности во вторник игроки провели в OAKA около восемь часов.