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Разыгрывающий «Руны» Иванович: тренер подчёркивал, что очень важно побеждать дома

Разыгрывающий «Руны» Иванович: тренер подчёркивал, что очень важно побеждать дома
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Разыгрывающий московской «Руны» Никола Иванович высказался после победы в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (85:74). Иванович стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко и отдав четыре результативные передачи.

«Перед этим матчем мы одержали две победы и хотели продолжить удачную серию, особенно на своей площадке. Ещё до начала сезона тренер подчёркивал, что очень важно побеждать дома. Пока нам это удаётся. Игра была непростой, как и обычно. Было несколько моментов, когда мы позволили сопернику догнать нас в счёте. Но в целом имеем 3-0. Это хорошее начало, и на данный момент мы счастливы», – приводит слова Ивановича сайт московского клуба.

Напомним, «Руна» выиграла все три матча на старте дебютного сезона Единой лиги ВТБ.

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