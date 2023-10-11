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Разыгрывающий «Панатинаикоса» Костас Слукас выбыл минимум на неделю

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Костас Слукас выбыл минимум на неделю
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Разыгрывающий «Панатинаикоса» Костас Слукас пропустит минимум одну неделю из-за травмы, сообщает Eurohoops

По информации источника, МРТ выявило растяжение стопы, поэтому 33-летний баскетболист точно пропустит домашний матч 2-го тура Евролиги с мюнхенской «Баварией», а также не сыграет в субботнем матче чемпионата Греции. Решение об участии Слукаса в матчах с «Фенербахче» и «Маккаби», которые пройдут на следующей неделе, будет принято позже.

Во встрече 1-го тура Евролиги «Панатинаикос» на своей площадке в овертайме проиграл принципиальному сопернику — «Олимпиакосу» (78:88 — после овертайма). Слукас, перешедший минувшим летом из «Олимпиакоса» стал самым результативным игроком матча со своей бывшей командой. Он принёс в копилку «Панатинаикоса» 20 очков, три подбора и три результативных передачи.

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