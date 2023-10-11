Джабари Паркер: неважно, где я играю. Если понадобится, сыграю на Аляске и в Антарктиде

Новичок «Барселоны», американец Джабари Паркер высказался о своём переезде в Европу.

«Я просто хочу каждый день быть лучше, чем могу. Я не беру выходных и не заглядываю слишком далеко вперёд, поэтому я просто пытаюсь показывать всё, на что я способен.

Я думаю, какой бы опыт у меня ни был, я стараюсь жить сегодняшним моментом. И то, где я играю, не определяет меня. Если понадобится, я сыграю на Аляске, сыграю в Антарктиде. Я просто хочу играть в баскетбол, хочу получать удовольствие и наслаждаться жизнью.

Неважно, куда я иду и где играю, потому что я тот, кто я есть, и ничто другое не определит меня.

Это новая глава в моей карьере. Это что-то другое, то, чем я хотел заниматься, но что-то новое. Я с нетерпением жду и взволнован», — приводит слова Паркера сайт Евролиги.

В своей дебютной игре в Евролиге с «Анадолу Эфес» (91:74) Паркер набрал 10 очков, совершил три подбора и один перехват.