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Эйтон: не хочу говорить о «Санз». Мне сказали, что со мной хотят поговорить о матче

Эйтон: не хочу говорить о «Санз». Мне сказали, что со мной хотят поговорить о матче
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Новоиспечённый центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтон отказался отвечать на вопрос по поводу своей бывшей команды «Финикс Санз».

«Я не хочу говорить о «Финиксе». Мне сказали, что вы хотите поговорить со мной по поводу вчерашней встречи [с новозеландской командой]», — заявил Эйтон во время интервью.

Ранее Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде, форвард Тумани Камара перешли в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Также «Портленд» получил незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 году. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.

Заявление Эйтона:
Деандре Эйтон сделал первое заявление после обмена из «Финикса» в «Портленд»
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