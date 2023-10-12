Пэйтон Притчард в последних трёх предсезонных матчах НБА набрал суммарно 64 очка

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (112:101).

Притчард в общей сложности провёл на площадке 24 минут, набрав суммарно за этот отрезок 17 очков (7 из 15 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые), три результативные передачи и один подбор. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+3».

Таким образом, в последних трёх играх 25-летний баскетболист набрал суммарно 64 очка, где в среднем — 21,3 очка. Примечательно, что защитник в каждой встрече являлся лидером своей команды по набранным очкам.

Отметим, что ранее Притчард и «Бостон» заключили новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 30 млн. В прошлых сезонах Пэйтон начинал матчи преимущественно в качестве запасного.