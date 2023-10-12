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Пэйтон Притчард в последних трёх предсезонных матчах НБА набрал суммарно 64 очка

Пэйтон Притчард в последних трёх предсезонных матчах НБА набрал суммарно 64 очка
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (112:101).

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
12 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
101 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Убре - 18, Макси - 17, Мелтон - 10, Спрингер - 10, Рид - 10, Харрис - 9, Грин - 8, Smith - 6, Council - 4, Беверли - 4, Дюк - 3, Петрушев - 2, Харден, Харрелл, Бамба, Такер, Tubelis, Эмбиид, Хаус, Коркмаз, Смарт
Бостон Селтикс: Притчард - 17, Хозер - 15, Михайлюк - 15, Холидэй - 11, Порзингис - 11, Уайт - 11, Кета - 10, Хорфорд - 9, Габриэль - 4, Корнет - 3, Дэвисон - 2, Стивенс - 2, Бриссетт - 1, Walsh - 1, Тейтум, Браун, Steward, Бэнтон

Притчард в общей сложности провёл на площадке 24 минут, набрав суммарно за этот отрезок 17 очков (7 из 15 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые), три результативные передачи и один подбор. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+3».

Таким образом, в последних трёх играх 25-летний баскетболист набрал суммарно 64 очка, где в среднем — 21,3 очка. Примечательно, что защитник в каждой встрече являлся лидером своей команды по набранным очкам.

Отметим, что ранее Притчард и «Бостон» заключили новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 30 млн. В прошлых сезонах Пэйтон начинал матчи преимущественно в качестве запасного.

Момент с Притчардом:
Видео
Пэйтон Притчард стал автором ключевого трёхочкового броска в матче с «Филадельфией»
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