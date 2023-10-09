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Пэйтон Притчард стал автором ключевого трёхочкового броска в матче с «Филадельфией»

Пэйтон Притчард стал автором ключевого трёхочкового броска в матче с «Филадельфией»
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард во время матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (114:106) стал автором ключевого трёхочкового броска в клатче.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
09 октября 2023, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 106
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Притчард - 26, Браун - 19, Порзингис - 17, Тейтум - 13, Уайт - 7, Бриссетт - 7, Холидэй - 6, Хорфорд - 5, Бэнтон - 5, Стивенс - 5, Корнет - 4, Габриэль, Дэвисон, Steward, Walsh, Хозер, Михайлюк, Кета
Филадельфия Сиксерс: Макси - 24, Спрингер - 14, Харрис - 13, Беверли - 12, Бамба - 7, Убре - 6, Петрушев - 6, Смарт - 6, Smith - 5, Рид - 5, Грин - 3, Council - 3, Дюк - 2, Харден, Харрелл, Мелтон, Такер, Tubelis, Эмбиид, Хаус, Коркмаз

Так, за 50 секунд до конца основного времени при счёте 109:106 Притчард во время розыгрыша атаки реализовал бросок из-за дуги с сопротивлением защитника «Филадельфии» Джавонте Смарта, сделав таким образом счёт 112:106.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что после этого попадания Притчарда гости не смогли набрать очки, а хозяева, в свою очередь, довели дело до 114 набранных очков.

Ранее стало известно, что руководство «Селтикс» и Пэйтон Притчард достигли соглашения по поводу продления контракта на четыре года и $ 30 млн.

Новый контракт Притчарда:
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