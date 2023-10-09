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Пэйтон Притчард стал автором ключевого трёхочкового броска в матче с «Филадельфией»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард во время матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (114:106) стал автором ключевого трёхочкового броска в клатче.

Так, за 50 секунд до конца основного времени при счёте 109:106 Притчард во время розыгрыша атаки реализовал бросок из-за дуги с сопротивлением защитника «Филадельфии» Джавонте Смарта, сделав таким образом счёт 112:106.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что после этого попадания Притчарда гости не смогли набрать очки, а хозяева, в свою очередь, довели дело до 114 набранных очков.

Ранее стало известно, что руководство «Селтикс» и Пэйтон Притчард достигли соглашения по поводу продления контракта на четыре года и $ 30 млн.